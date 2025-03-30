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Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Рухом.

Київське Динамо напередодні здолало львівський Рух у гостьовому матчі двадцять другого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Динамо 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський прокоментував виступ власної команди.

"Не вважаю себе героєм, уся команда зіграла добре. Деякі хлопці готувались більше, ті, хто їздив до збірних, — менше. Але те, що обговорювали на теорії, сьогодні старались виконувати. Не все вдавалось, але є до чого прагнути.

Кожний момент на полі потрібно робити з головою й думати, для чого ти це робиш. У одному моменті я захотів прокинути поміж ніг супернику, і добре, що вдалось це зробити. Погано, що тоді не забили.

Завжди хочеться якомога швидше забити. Це додає команді впевненості, а супернику, навпаки, нервозності. Тому ці голи зіграли нам на руку.

Ми знали про свою додаткову відповідальність — потрібно було привітати Миколу Михайленка та його сім'ю з народженням сина, тож нічого надзвичайного під час святкування не зробили.

Не сказав би, що ми десь берегли сили. Просто у другому таймі поле стало набагато гіршим — у тих моментах, де віддавали передачу в ноги, відскакував м'яч, неправильні рішення ухвалювали. Також з'явилася певна нервозність, почали вибивати м'яч, а попереду чіплятися нам важко — напевно, один Ярмоленко може, оскільки йому антропометричні дані дозволяють.

Я себе ніколи не оцінюю, для цього є журналісти та експерти. Моє завдання — виходити на поле та допомагати команді. Звісно, хотілося би і 600, і 700 матчів мати, але подивимось, як уже буде.

Рекорд Шовковського? Усе колись буває вперше. Головне — ставити перед собою максимальну ціль, і відштовхуватись уже від неї", — заявив український фахівець.

Наступний матч київське Динамо так само проведе проти львівського Руху на Арені Львів, але вже в рамках Кубка України.