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Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Рухом.

У гостьовому матчі двадцять другого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо напередодні здолало львівський Рух.

Рух — Динамо 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Микола Михайленко прокоментував виступ власної команди.

"Ми намагаємось вигравати кожну гру, неважливо, як ми грали до того. Рухаємось уперед, треба жити сьогоднішнім днем, тому що без сьогодні не буде завтра.

Дуже вдячний кожному партнеру, тому що це святкування було несподіванкою для мене, ми не домовлялись заздалегідь. Думаю, всі мої рідні, дружина, батьки оцінили це.

Немає особливої різниці, проти кого грати в чемпіонаті та Кубку два послідовні матчі. Повторюсь, ми хочемо перемагати в кожній грі, і неважливо, хоч п'ять матчів грати проти одного й того ж суперника — ми маємо п'ять разів перемогти.

Тому будемо налаштовуватись лише на перемогу та прагнути показати хорошу гру", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо так само проведе проти львівського Руху на Арені Львів, але вже в рамках Кубка України.