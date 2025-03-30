Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та одеський Чорноморець.

Львівські Карпати та одеський Чорноморець зіграють у двадцять другому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після нічиєї проти донецького Шахтаря (0:0), використав із перших хвилин Стецькова на лівому фланзі оборони, тоді як Очеретько та Ігор повернуться до атаки.

Олександр Кучер до свого першого стартового складу після призначення залучив Скибу до центру оборони, тоді як Шевцов гратиме в центрі поля, а Когут та Безбородько долучаться до атаки.

Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Ігор, Костенко.

Запасні: Кемкін, Киричок, Підлепенець, Фабі, Квасниця, Клименко, Чабан, Танда, Шах, Домчак, Краснопір.



Чорноморець: Рудько — Бутко, Жаржу, Скиба, Раян — Білошевський, Шевцов, Арсич — І. Когут, Безбородько, Хобленко.

Запасні: Аніагбосо, Вічний, Лацабідзе, Єрмаков, Кисіль, Мустафаєв, Габелок, Шпорн, Янаков, К. Попов, Ракіцький.



Гра Карпати — Чорноморець почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.