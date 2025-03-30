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Спеціаліст дав свій коментар після поразки від Карпат у Львові.

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер висловився щодо розгромної поразки в 22-му турі УПЛ-2024/25.

Карпати — Чорноморець 4:0 Відео голів та огляд матчу 30.03.2025

Новий керманич одеського клубу пояснив, що його підопічні готувалися не до такого розвитку подій у Львові.

"Те, що ми бачили в першому таймі — ми так і планували грати. Однак випадковість призвела до двох пенальті, тож це надломило команду. Важко в роздягальню отримувати два не потрібні одинадцятиметрові. Відразу скажу, що це два чистих пенальті. Був контакт у двох епізодах. Як ми не старались підбадьорити команду, але бачимо, що Арсичу важко було з емоціями впоратися. Тому і провалились з четвертим голом. Він залишив зону, побіг на гравця і там вже Карпати реалізували момент. Вони дуже непогано вибігають в контратаки. Третій гол Бруніньйо коментувати важко. Нам теж треба такі виконавці, які вирішують моменти.

Ми хотіли повернутися в гру, але не змогли достукатися до хлопців. Четвертий гол — невимушена помилка. Арсіч залишив зону, побіг до іншого гравця, а Костенко забив у порожні ворота. Тоді ми зрозуміли, що йому вже важко було. Тому ми ухвалили рішення випустити Ракіцького, а Арсича змістити у центр. Ми бачимо, що гравці не готові фізично і треба нам додавати в цьому аспекті. Наша середина поля дуже наїлась, після 50 хвилини було важко.

Чорноморець має бути в УПЛ. Я не боюся цього виклику, бо хочу залишити команду в Прем'єр-лізі. Ракіцький ще був не готовий. Однак він непогано вийшов і добре виглядав. У нього ще немає тих кондицій, які б ми хотіли. Втім я думаю, що з часом ми даватимемо йому більше таймінгу. Ми будемо його підводити через тренування та побачимо його 90 хвилин на полі.

Мені дуже приємно бачити стадіон Україна і вболівальників. У мене був період, коли я грав у Львові, тож це залишиться в серці назавжди", — цитує Кучера офіційний сайт львівських Карпат.

"Моряки" йдуть на дні турнірної таблиці чемпіонату України, маючи 15 очок після 22-х зіграних поєдинків. Наступної суботи, 5 квітня, вони прийматимуть черкаський ЛНЗ.