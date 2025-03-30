Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 30 березня 2025 року.

Львівські Карпати у матчі 22 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі розгромили одеський Чорноморець (4:0).

Розгром "моряків" почав Бруніньйо, який на 41 хвилині реалізував пенальті, а через чотири хвилини він же оформив дубль, реалізувавши другий одинадцятиметровий удар.

На початку другого тайму Бруніньйо оформив хет-трик, а остаточну крапку в матчі поставив Ян Костенко на 56 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Чорноморець в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Карпати — Чорноморець 4:0

Голи: Бруніньйо, 41 (пен.), 45 (пен.), 50, Костенко, 56.

Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа, Альварес (Клименко, 83), Бруніньйо (Підлепенець, 78) — Очеретько (Танда, 63), Ігор (Краснопір, 78), Костенко (Шах, 63).

Чорноморець: Рудько — Бутко, Жаржу, Скиба, Раян — Білошевський (Ракіцький, 76), Шевцов (Мустафаєв, 61), Арсич — І. Когут (Габелок, 61), Безбородько (Янаков, 71), Хобленко (Попов, 71).

Попередження: Бутко, Ракіцький.