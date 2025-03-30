Україна

"Гірники" налаштовані рішуче.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу над київською Оболонню (2:0) в рамках 22-го туру УПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "гірників".

"Капітан Марлон Гомес? Я так вирішив. Це дуже просто. Насправді наш капітан – Матвієнко, але маємо й інших капітанів у команді, і Марлон серед них. Я знаю, що є Судаков, є Бондар, вони мали честь бути капітанами, але цього разу я хотів побачити, як відреагує Марлон та який вплив він може мати. Тому ми іноді робимо зміни, обираючи з-поміж інших гравців, що дуже корисно для їхнього розвитку. Він не вперше є капітаном, бо був ним у молодіжній збірній Бразилії. Але, як я вже казав, іноді відповідальність лягає на різних гравців, і сьогодні я обрав його.

Я дуже радий, що Антон забив гол. Він насправді на це заслуговує, дуже наполегливо працював останнім часом. Я також задоволений нашим рішенням не віддавати його в оренду під час зимової перерви: те, що він залишився, я вважаю корисним для його розвитку – тренуватися на такому рівні та з такою інтенсивністю. І він показує значний прогрес. Це молодий, талановитий гравець.

Як ви всі знаєте, мені подобаються молоді талановиті футболісти: якщо є місце, і вони на нього заслуговують, то вони отримають від мене шанс. Він один із них. Тож він дуже добре впорався, і я дуже радий, що він забив гол. Можу вам сказати, що зараз уся роздягальня надзвичайно раділа за нього. І гол був невипадковим, він був насправді частиною його розвитку – того, як він діяв, як увійшов в гру. На мою думку, це була чудова робота. Тому можу сказати йому: так тримати та продовжуй розвиватися!

І я також маю додати, що в нас є ще один атакувальний півзахисник, дуже талановитий хлопець, якому я дав дебютувати минулого сезону, і він провів гарне міжсезоння – це Цуканов. Тож ми говоримо про Антона та Віктора, двох молодих талановитих футболістів та виконавців з гарними перспективами. Вважаю, вони матимуть гарне майбутнє в клубі.