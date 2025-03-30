Україна

Бразилець висловився про перемогу в матчі УПЛ.

Півзахисник Шахтаря Егіналду прокоментував перемогу над Оболонню (2:0) у матчі 22 туру УПЛ.

"Нам дуже допомогла павза у клубному футболі з погляду підготовки та концентрації на супернику. Дуже важливо було здобути таку важливу перемогу, і добре, що наші напрацювання конвертувалися в успіх на футбольному полі.

Насправді це була дуже складна гра, в якій і ми, і суперник мали кілька хороших можливостей. Мій гол – наслідок командної роботи. Це наша домашня заготовка", – розповів Егіналду.