Україна

Керманич Вікторії дав свій коментар після вильоту з Кубка України.

Головний тренер Вікторії Анатолій Безсмертний висловився щодо поразки від Буковини в 1/4 фіналу Кубка України-2024/25.

Спеціаліст вважає, що на перемогу заслуговували обидві команди, але "жовто-чорним" пощастило більше, тож саме вони й дісталися наступного раунду турніру.

"Сьогодні був по-справжньому кубковий матч. Можливо, очікувався такий собі «весняний» футбол, адже це була перша гра для команд у новому році. Але цього не сталося. Обидві команди продемонстрували якісний малюнок гри.

Чи змінився план на гру після швидкого пропущеного гола? Так, змінився. Як би це дивно не звучало, але пропущений гол на перших хвилинах зустрічі нас навіть заспокоїв. Ми почали діяти впевненіше, адже не було чого втрачати, потрібно було рятувати гру. Команда зарухалася і старалася взяти гру під свій контроль. На мою думку, сьогодні дві команди заслуговували на перемогу, але Буковині пощастило більше.

На початку гри десь втратили концентрацію, та й наприкінці зустрічі далося це взнаки. Не дограли в якомусь епізоді, десь хтось втратив гравця, якого повинен був опікати. Так і отримали два м'ячі у свої ворота після розіграшів стандартів.

Чи мали ексгравці Буковини в складі Вікторії підвищену мотивацію? Та ні, вони поважають Буковину, якоїсь додаткової мотивації з їхнього боку не було, налаштовувалися як до будь-якого суперника. Ті хлопці, які нещодавно виступали у складі чернівецького клубу, нам дуже підходять. Ми задоволені, що вони наразі грають за Вікторію.

Підтримка вболівальників Буковини на стадіоні? Ми такого давно не відчували. Приємно грати, коли на трибунах багато вболівальників, які так палко підтримують свою команду. У Чернівцях — чудові вболівальники, атмосфера на стадіоні була шалена", — цитує Безсмертного офіційний сайт Буковини.