Україна

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють Олександрія та донецький Шахтар.

Олександрія та донецький Шахтар зіграють на Ніці чвертьфінальний матч Кубка України.

Руслан Ротань, після Шабанова в центрі оборони, тоді як Шепелєв та Мишньов гратимуть у центрі поля.

Маріно Пушич, на тлі перемоги над київською Оболонню (2:0), використав із перших хвилин Матвієнка в центрі оборони, тоді як Назарина гратиме в центрі поля, а Педріньйо да Сілва розташується праворуч в атаці.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов, Калюжний, Шепелєв — Безерра, Філіппов, Цара.

Запасні: Макаренко, Долгий, Копина, Логінов, Скорко, Ндіка, Шостак, Смирний, Джевані, Ковалець, Бєляєв, Матеус.



Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Назарина, Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.