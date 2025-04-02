Україна

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють львівський Рух та Динамо Київ.

Львівський Рух та київське Динамо зіграють на Арені Львів матч чвертьфіналу Кубка України.

Віталій Пономарьов, після поразки вихідними в очній зустрічі (0:2), використав із перших хвилин Рябова та Слюсара в центрі поля.

Олександр Шовковський, у свою чергу, залучив до стартового складу Моргуна в рамці воріт, тоді як Дячук, Біловар та Вівчаренко гратимуть у обороні, Бражко та Рубчинський розташуються в опорній зоні, а Волошин, Піхальонок та Брагару зіграють під нападником Герреро.

Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Кітела, Рябов, Слюсар, Роман — Климчук, Карабін, Пастух.

Запасні: Ванівський, Лях, Джума, Горін, Ременяк, Підгурський, Притула, Тлумак, Едсон, Алмазбеков, Фаал, Руніч.



Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Дячук, Біловар, Вівчаренко — Бражко, Рубчинський — Волошин, Піхальонок, Брагару — Герреро.

Запасні: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаєв, Лучкевич, Буяльський, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Пономаренко.



Гра Рух — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.