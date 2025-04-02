Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка України, що відбувся 2 квітня 2025 року.

У чвертьфіналі Кубка України-2024/25 на КСК Ніка в Олександрії однойменний клуб приймав донецький Шахтар.

Команди провели інтенсивний основний час, але протягом нього відкрити рахунок у матчі так і не вдалося. Долю поєдинку вирішив гол Кевіна на 109-й хвилині, завдяки якому "гірники" дісталися наступного раунду турніру.

Нагадаємо, що вчора, 1 квітня, до півфіналу також вийшла чернівецька Буковина.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Шахтар у рамках чвертьфіналу Кубка України-2024/25:

Олександрія — Шахтар 0:1

Гол: Кевін, 109



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк (Копина, 106) — Мишньов (Смирний, 82), Калюжний, Шепелєв (Шостак, 89) — Безерра (Джевані, 89), Філіппов (Ковалець, 63), Цара (Ндіка, 63).



Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Назарина (Бондаренко, 61), Марлон (Грам, 91), Судаков — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 60), Егіналду (Траоре, 69), Кевін (Глущенко, 114).



Попередження: Кампуш, Мишньов, Калюжний, Безерра, Смирний — Педріньйо Азеведо, Назарина, Педріньйо да Сілва, Кевін, Бондар, Матвієнко, Траоре