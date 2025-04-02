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Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 1 квітня 2025 року.

Чернівецька Буковина у матчі 1/4 фіналу Кубку України на своєму полі обіграла сумську Вікторію (2:1) у битві команд Першої ліги та вперше у своїй історії вийшла у півфінал турніру.

Перемогу команді Григорія Чурилова принесли два стандартні положення біля воріт гостей, а саме кутових, після яких голами відзначилися Тищенко та Безуглий.

За гостей єдиний гол забив Шинкаренко, який зрізав м'яч у свої ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буковина — Вікторія у рамках півфіналу Кубка України-2024/25:

Буковина — Вікторія 2:1

Голи: Тищенко, 4, Безуглий, 84 — Шинкаренко, 59 (аг).

Буковина: Каневцев — Морговський, Безуглий, Бусько (Лопирьонок, 77), Шинкаренко — Кольцов, Глущук (Бодня, 46), Тищенко (Васильєв, 90+1), Плакса — Кожушко (Гончарук, 77), Бойчук (Андрейчук, 77).

Вікторія: Литвиненко — Корохов, Новотрясов, Кравчук, Сасовський — Бойко, Шарай (Паламар, 81), Ульянов, Лисенчук — Книш, Євпак (Нич, 46).

Попередження: Шинкаренко, Гончарук — Корохов, Книш.