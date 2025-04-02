Україна
02 квітня 2025, 19:59
Динамо Київ переграло Рух і в Кубку України
Команда Олександра Шовковського цього разу обмежилась одним забитим голом і нервовим завершення матчу.
Рух — Динамо Київ, фото ФК Рух Львів
02 квітня 2025, 19:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Динамо Київ 0:1
Гол: Піхальонок, 43
Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод (Алмазбеков, 76) — Кітела (Лях, 67), Рябов (Едсон, 76), Слюсар (Горін, 56), Роман — Климчук (Фаал, 76), Карабін, Пастух.
Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Дячук, Біловар (Попов, 81), Вівчаренко — Бражко, Рубчинський — Волошин (Кабаєв, 59), Піхальонок (Шапаренко, 69), Брагару (Ярмоленко, 70) — Герреро (Пономаренко, 59).
Попередження: Слюсар — Рубчинський