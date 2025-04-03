Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка України, що відбувся 2 квітня 2025 року.

У рамках чвертьфіналу цього розіграшу Кубка України житомирське Полісся вирвало у "вовчому" дербі з рівненським Вересом путівку до наступного раунду турніру.

Основний час команди завершили без голів, тоді як уже на початку овертайму Факундо Батіста знову відзначився за команду Імада Ашура на шляху до кубкового півфіналу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Полісся у рамках 1/4 фіналу Кубка України-2024/25:

Верес — Полісся 0:1

Гол: Батіста, 93



Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Видрич, 110) — Харатін, Кучеров (Кльоц, 90+3) — Луан (Протасевич, 64), Дахновський (Годя, 100) — Гайдучик (Венделл, 100), Степанюк (Сміян, 100).



Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Матич, 105+3), Віале (Андрієвський, 46), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Гуцуляк, Бабенко, Крушинський (Гонсалвеш, 99), Назаренко (Тейлор, 119) — Батіста (Брістрич, 99).



Попередження: Протасевич, Шевченко, Кльоц, Годя, Куція — Бабенко, Батіста, Майсурадзе, Назаренко, Андрієвський, Брістрич, Кудрик