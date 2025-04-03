Україна

Представник футболіста прокоментував останні чутки.

Український атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков уже не перше трансферне вікно перебуває на видноті у великих європейських клубів, тому з наближенням міжсезоння чутки щодо його можливого відходу з УПЛ виключно посилюються.

22-річний виконавець уже навіть устиг назвати бажане місце для продовження кар’єри, тоді як його агент Вадим Шаблій у останньому коментарі виключно підтвердив ці наміри свого клієнта.

"Перш за все, хочу сказати, що всі наші гравці — зірки. Одні вже зарекомендували себе і грають на найвищому європейському рівні, інші — на шляху до цього.

Георгію дуже цікаво спробувати свої сили в одному з провідних європейських клубів. Ми всі відкриті до пропозицій, і коли настане правильний момент, я впевнений, що Георгій стане частиною великого клубу.

Ним давно цікавляться як клуби Прем'єр-ліги, так і клуби Серії А.

Георгій був би радий спробувати себе в Серії А. Ми отримали офіційні пропозиції від команд з цієї ліги, але для успішного завершення трансферу всі зацікавлені сторони повинні бути задоволені умовами і дати свою згоду", — заявив представник футболіста.

Нагадаємо, що італійські ЗМІ нещодавно отримали інформацію щодо планів Наполі стосовно Судакова.