Україна

Керманич Оболоні прокоментував перемогу над Інгульцем.

Київська Оболонь напередодні обіграла петровський Інгулець у номінально гостьовому матчі в рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги на Оболонь Арені.

Інгулець — Оболонь 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко прокоментував виступ власної команди.

"Дуже важкий матч. Ми розуміли, що сьогодні потрібна тільки перемога, і хлопці знали, що буде важка гра. Тож я дуже вдячний хлопцям за те, що змогли перемогти.

Але все одно перший тайм був чудовий, а другий — жахливий. Будемо аналізувати і розбиратися. Зараз головне — підготуватись до гри з Чорноморцем.

Є питання по другому тайму. Подякував хлопцям за емоції — і хороші, і нервові. Нам треба рухатись далі і набирати очки, щоб виправити ситуацію, у якій ми перебуваємо.

Зокрема, Валерій Дубко продемонстрував сьогодні хорошу якість і дограв до кінця той момент наприкінці матчу, урятувавши ситуацію.

Для нас саме головне зараз — набирати очки з конкурентами. У суботу у хлопців буде тренування, відновлення, потім вихідний день. Будемо вивчати Чорноморець. У них є як слабкі сторони, так і сильні якості.

Це буде дуже важлива гра, адже є багато прикладів, коли ти виграєш у лідерів, а з конкурентами втрачаєш очки. Нам потрібно зосередитись на цьому матчі, адже це дуже важлива гра.

Усі грають, усі хочуть залишитись у Прем’єр-лізі. Інгулець — дуже класна, молода команда, яка не дає проходу іншим клубам. Вони б’ються, грають, показують непоганий футбол. Із ними дуже непросто грати будь-якому супернику.

Усі будуть вирішувати свої завдання наприкінці сезону — Інгулець, Полісся, Шахтар, Динамо. У нас теж є своє завдання — залишитись у Прем’єр-лізі. Будемо грати до кінця — ще сім турів попереду", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме одеський Чорноморець.