Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та луганська Зоря.

Полтавська Ворскла та луганська Зоря зіграють у двадцять третьому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні ім. О. Бутовського.

Юрій Максимов, після поразки від криворізького Кривбасу (0:1), використав із перших хвилин Павлюка в центрі оборони, тоді як Островський гратиме в атаці.

Младен Бартулович, на тлі розгрому від ковалівського Колоса (0:3), залучив до стартового складу Дришлюка в центрі оборони, тоді як Слесар гратиме праворуч в атаці.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Хрипчук, Пердута — Кане, Малиш, Скляр, Челядін — Островський, Салабай.

Запасні: Ющишин, Авдилі, Мякушко, Фернан, Ієде, Бацула, Ндукве, Нестеренко.



Зоря: Сапутін — Башич, Джордан, Дришлюк, Жуніньйо — Яцик, Мічин, Попара — Слесар, Будківський, Вантух.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Василець, Кораблін, Маткевич, Супряга, Горбач, Антюх.



Гра Ворскла — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.