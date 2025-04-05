Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 5 квітня, розпочавшись о 13:00.

У рамках 23-го туру Української Прем'єр-ліги Ворскла в Полтаві зіграє із Зорею.

Ворскла — Зоря

Субота, 5 квітня, 13:00, стадіон ім. Бутовського, Полтава. Арбітр зустрічі — Цибулько Євген. Пряма трансляція на УПЛ ТБ.

У 23-му турі УПЛ Ворскла прийматиме Зорю в боротьбі за важливі очки. Полтавці ведуть боротьбу за виживання, тоді як їхній опонент перебуває в середині турнірної таблиці, тому мотивації їм точно не бракуватиме.

Ворскла демонструє прагматичний футбол і прагне відновити серію позитивних результатів після поразки Кривбасу (0:1) в минулому турі. Головний тренер Юрій Максимов знає, як будувати гру команди перед власними вболівальниками. Полтавці традиційно добре грають вдома, що може стати їхнім козирем у цьому поєдинку.

Зоря переживає складний відрізок сезону, команда Бартуловича почала другу частину сезону з двох перемог, але очікувано втратила очки в матчі з Динамо (2:2) та геть неочікувано поступилась Колосу (0:3) в минулому турі. Луганці прагнуть відіграти втрачені очки та покращити своє турнірне становище, тому будуть атакувати та шукати слабкі місця в обороні господарів.

Матч обіцяє бути напруженим і непередбачуваним. Ворскла гратиме агресивно вдома, адже відступати полтавцям нікуди, а Зоря спробує використати швидкість своїх атакувальних гравців в надії взяти три бали та реабілітуватись за поразку Колосу.

Цікаві факти

- Зоря може зазнати 180-ї гостьової поразки в УПЛ.

- Безвиграшна домашня серія Ворскли триває в УПЛ 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.

- Підопічні Юрія Максимова з різних клубів можуть 30-й раз зіграти внічию в УПЛ на своєму полі.

- Младен Бартуловіч біля керма різних клубів УПЛ може здобути 10-ту перемогу або зазнати 10-ї поразки.

- 20-й "сухий" матч в УПЛ може провести Павло Ісенко (Ворскла).

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