Football.ua представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 5 квітня, розпочавшись о 13:00.
Зоря - Ворскла, УПЛ
05 квітня 2025, 07:40
У рамках 23-го туру Української Прем'єр-ліги Ворскла в Полтаві зіграє із Зорею.
Ворскла — Зоря
Субота, 5 квітня, 13:00, стадіон ім. Бутовського, Полтава. Арбітр зустрічі — Цибулько Євген. Пряма трансляція на УПЛ ТБ.
У 23-му турі УПЛ Ворскла прийматиме Зорю в боротьбі за важливі очки. Полтавці ведуть боротьбу за виживання, тоді як їхній опонент перебуває в середині турнірної таблиці, тому мотивації їм точно не бракуватиме.
Ворскла демонструє прагматичний футбол і прагне відновити серію позитивних результатів після поразки Кривбасу (0:1) в минулому турі. Головний тренер Юрій Максимов знає, як будувати гру команди перед власними вболівальниками. Полтавці традиційно добре грають вдома, що може стати їхнім козирем у цьому поєдинку.
Зоря переживає складний відрізок сезону, команда Бартуловича почала другу частину сезону з двох перемог, але очікувано втратила очки в матчі з Динамо (2:2) та геть неочікувано поступилась Колосу (0:3) в минулому турі. Луганці прагнуть відіграти втрачені очки та покращити своє турнірне становище, тому будуть атакувати та шукати слабкі місця в обороні господарів.
Матч обіцяє бути напруженим і непередбачуваним. Ворскла гратиме агресивно вдома, адже відступати полтавцям нікуди, а Зоря спробує використати швидкість своїх атакувальних гравців в надії взяти три бали та реабілітуватись за поразку Колосу.
Цікаві факти
- Зоря може зазнати 180-ї гостьової поразки в УПЛ.
- Безвиграшна домашня серія Ворскли триває в УПЛ 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.
- Підопічні Юрія Максимова з різних клубів можуть 30-й раз зіграти внічию в УПЛ на своєму полі.
- Младен Бартуловіч біля керма різних клубів УПЛ може здобути 10-ту перемогу або зазнати 10-ї поразки.
- 20-й "сухий" матч в УПЛ може провести Павло Ісенко (Ворскла).
Очні зустрічі
прогноз 1:2