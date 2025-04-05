Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та черкаський ЛНЗ.

Одеський Чорноморець та черкаський ЛНЗ зіграють у двадцять третьому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Чорноморець.

Олександр Кучер, після розгрому від львівських Карпат (0:4), залучив до стартового складу Аніагбосо в рамці воріт, тоді як Кисіль та Ракіцький гратимуть у обороні, а Шпорн, Янаков та Білошевський розташуються в центрі поля.

Роман Григорчук, на тлі поразки від житомирського Полісся (0:1), використав із перших хвилин Кушніренка в опорній зоні.

Чорноморець: Аніагбосо — Кисіль, Жаржу, Ракіцький, Бутко — Скиба — Хобленко, Шпорн, Білошевський, Янаков — Безбородько.

Запасні: Вічний, Єрмаков, Лацабідзе, Раян, Кайо, Мустафаєв, Габелок, Шевцов, Сігеєв, К. Попов, Робакідзе, Набит.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Кушніренко — Г. Пасіч, Яшарі, Танковський, Ейнел — Тілль.

Запасні: Самойленко, Пеньков, Саліху, Нонікашвілі, Бойко, Авагімян, Топалов, Наумець, Молло, Момо, Беннетт.



Гра Чорноморець — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.