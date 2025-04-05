Україна

Іменитий центрбек віддав результативну передачу у грі УПЛ проти ЛНЗ Черкаси.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги одеський Чорноморець зустрівся з черкаським ЛНЗ у битві команд, що ведуть боротьбу за збереження місця в еліті.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито вже на 18-й хвилині першого тайму на користь "моряків", коли новоспечений центральний захисник одеситів Ярослав Ракіцький здійснив подачу з лівого флангу штрафного на межу воротарського майданчика, яку успішно замкнув головою Євгеній Скиба.

Зазначимо, що цей поєдинок став першим для ексзахисника збірної України та донецького Шахтаря у футболці Чорноморця. Таким чином, Ракіцькому знадобилося лише 18 хвилин, щоб відзначитися результативною дією за свій новий клуб.

ВІДЕО АСИСТУ:

Нагадаємо, Ярослав Ракіцький перейшов до Чорноморця наприкінці березня цього року, погодившись попрацювати під керівництвом свого колишнього партнера у центрі захисту Шахтаря Олександра Кучера.