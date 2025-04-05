Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 5 квітня 2025 року.

У 23-му турі УПЛ Зоря здобула драматичну перемогу над Ворсклою з рахунком 2:1.

Луганська команда відкрила рахунок на 51-й хвилині зусиллями Будківського. Ситуація ускладнилася для полтавців після вилучення Скляра на 57-й хвилині, проте господарі змогли зрівняти — Малиш забив на 70-й хвилині.

Утім, вже в компенсований час Зоря вирвала перемогу: Мічин вразив ворота на 90+4-й хвилині та приніс до активу "мужиків" вражаючі три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Зоря у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Ворскла — Зоря 1:2

Голи: Малиш, 70 — Будківський, 51, Мічин, 90+4



Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Хрипчук, Пердута — Кане (Авдилі, 63), Малиш, Скляр, Челядін (Ндукве, 56) — Островський (Ієде, 55), Салабай.



Зоря: Сапутін — Башич, Джордан, Дришлюк, Жуніньйо (Горбач, 80) — Яцик (Антюх, 47), Мічин, Попара — Слесар (Кирюханцев, 72), Будківський, Вантух.



Попередження: Скляр — Джордан, Жуніньйо, Башич



На 57-й хвилині був вилучений Олександр Скляр (Ворскла) (друге попередження).