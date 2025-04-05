Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Ворскла — Зоря 1:2
Голи: Малиш, 70 — Будківський, 51, Мічин, 90+4

Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Хрипчук, Пердута — Кане (Авдилі, 63), Малиш, Скляр, Челядін (Ндукве, 56) — Островський (Ієде, 55), Салабай.

Зоря: Сапутін — Башич, Джордан, Дришлюк, Жуніньйо (Горбач, 80) — Яцик (Антюх, 47), Мічин, Попара — Слесар (Кирюханцев, 72), Будківський, Вантух.

Попередження: Скляр — Джордан, Жуніньйо, Башич

На 57-й хвилині був вилучений Олександр Скляр (Ворскла) (друге попередження).