Україна
05 квітня 2025, 15:52
Ворскла в меншості не дотягнула до нічиєї проти Зорі
Команда Юрія Максимова з вилученням Олександра Скляра після перерви почала грати в свій найкращий футбол у цьому сезоні.
Ворскла — Зоря, фото УПЛ
05 квітня 2025, 15:52
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ворскла — Зоря 1:2
Голи: Малиш, 70 — Будківський, 51, Мічин, 90+4
Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Хрипчук, Пердута — Кане (Авдилі, 63), Малиш, Скляр, Челядін (Ндукве, 56) — Островський (Ієде, 55), Салабай.
Зоря: Сапутін — Башич, Джордан, Дришлюк, Жуніньйо (Горбач, 80) — Яцик (Антюх, 47), Мічин, Попара — Слесар (Кирюханцев, 72), Будківський, Вантух.
Попередження: Скляр — Джордан, Жуніньйо, Башич
На 57-й хвилині був вилучений Олександр Скляр (Ворскла) (друге попередження).