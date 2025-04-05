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Керманич ЛНЗ дав свій коментар після невдачі в Одесі.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Роман Григорчук висловився щодо виїзної поразки в 23-му турі УПЛ-2024/25.

Чорноморець — ЛНЗ 1:0 Відео гола та огляд матчу 05.04.2025

Спеціаліст пояснив, чому "бузкові" розпочали поєдинок без номінального центрального нападника й відповів, чи не мала місця недооцінка "моряків".

"Ми стартували без нападника, бо ми ніяк цю проблему не можемо вирішити. У нас через різні причини не було сьогодні форвардів, які могли б вийти і зіграти зі стовідсотковою готовністю.

Чому не спрацював цей задум? Треба робити аналіз більш глибокий. Я дуже люблю таку модель гри. Інша справа, що ми зіграли недостатньо гостро, але це пов'язано з тим, що ми допускали неймовірну кількість помилок у простих ситуаціях. Багато енерговитрат пішло на пресинг і на повернення собі м'яча.

Водночас Яшарі сьогодні був у нас найбільш небезпечний. Він мав три 99-відсоткові нагоди забити. При тому, що ми, звісно, хочемо грати сильніше в атаці, сьогодні було створено достатньо нагод, щоб забити. Через це ми втрачаємо очки уже не в першому матчі. Програємо ігри, які не можна було програвати.

Недооцінка Чорноморця? Ні, не думаю. Усі прекрасно розуміють, що в такій ситуації, як в одеситів, футболісти неймовірно вмотивовані. Вони просто не можуть грати інакше. Тому я виключаю недооцінку.

Дебют Беннетта? Без мінусів. Він у процесі інтеграції та адаптації.

Підсумок матчу? Нам потрібно працювати над тим, щоб перевагу у контролі м'яча і створені гольові моменти конвертувати в голи", — цитує Григорчука офіційний сайт ЛНЗ.

Черкаський клуб іде десятим у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 25 очок після 23-х зіграних матчів. Наступної п'ятниці, 11 квітня, він прийматиме донецький Шахтар.