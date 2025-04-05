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Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 5 квітня 2025 року.

Одеський Чорноморець у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги мінімально обіграв черкаський ЛНЗ (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 18 хвилині результативним ударом відзначився Скиба.

Після 23 турів Чорноморець набрав 18 очок та залишив останнє місце, випередивши Інгулець на два бали. У ЛНЗ 25 очок та десята позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — ЛНЗ у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Чорноморець — ЛНЗ 1:0

Гол: Скиба, 18.

Чорноморець: Аніагбосо — Кисіль, Жаржу, Ракіцький (Раян, 66), Бутко — Скиба — Хобленко, Шпорн (Лацабідзе, 5), Білошевський, Янаков (Габелок, 66) — Безбородько (Попов, 66).

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв (Топалов, 68) — Кушніренко (Момо, 46) — Г. Пасіч (Молло, 46), Яшарі, Танковський (Авагімян, 79), Ейнел (Беннетт, 46) — Тілль.

Попередження: Лацабідзе, Хобленко, Білошевський, Ракіцький (поза полем) — Топалов.