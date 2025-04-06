Україна

Неоднозначне висловлювання португальця.

Технічний директор Фламенгу Жозе Боту порівняв роботу у бразильському клубі та донецькому Шахтарі, де він раніше обіймав посаду шеф-скаута. Його слова наводить Planeta do Futebol.

"За короткий час у Фламенгу я вже маю що розповісти своїм онукам. І це багато в чому пов'язано з "розміром" клубу.

Я колись казав, що один рік у Бенфіці еквівалентний трьом рокам у Шахтарі. Тут один місяць у Фламенгу еквівалентний одному року в Бенфіці та шести в Шахтарі", — заявив Боту.

Нагадаємо, що Жозе Боту працював в донецькому клубі з 2018 по 2021 рр.

Також зазначимо, що у Фламенгу працює колишній скаут "гірників" Андрій Федченков, який обіймає посаду голови скаутської служби.