Україна

У боротьбі за нагороду бразилець випередив Судакова, Гомеса та Бондаря.

Півзахисника Кевіна визнано найкращим гравцем донецького Шахтаря за підсумками березня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 22-річний бразилець набрав 51,6% голосів, що допомогло йому випередити Георгія Судакова, Марлона Гомеса та Валерія Бондаря.

Загалом в опитуванні взяло участь 8057 користувачів.

Минулого місяця Кевін провів чотири матчі, в яких відзначився одним асистом проти Оболоні (2:0). Загалом на його рахунку 25 матчів, п'ять голів та три гольові передачі.

Після 21 гри Шахтар набрав 44 очки і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Динамо на десять балів, маючи гру в запасі.