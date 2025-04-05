У боротьбі за нагороду бразилець випередив Судакова, Гомеса та Бондаря.
Кевін, ФК Шахтар
05 квітня 2025, 15:19
Півзахисника Кевіна визнано найкращим гравцем донецького Шахтаря за підсумками березня. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У боротьбі за нагороду 22-річний бразилець набрав 51,6% голосів, що допомогло йому випередити Георгія Судакова, Марлона Гомеса та Валерія Бондаря.
Загалом в опитуванні взяло участь 8057 користувачів.
Минулого місяця Кевін провів чотири матчі, в яких відзначився одним асистом проти Оболоні (2:0). Загалом на його рахунку 25 матчів, п'ять голів та три гольові передачі.
Після 21 гри Шахтар набрав 44 очки і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Динамо на десять балів, маючи гру в запасі.