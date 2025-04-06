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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київські Динамо та Лівий Берег.

Київські Динамо та Лівий Берег зіграють у дербі на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Шовковський, після перемоги наді львівським Рухом у чемпіонаті (2:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Віталій Первак, на тлі поразки від Олександрії (0:1), використав із перших хвилин Якиміва в центрі оборони, тоді як Банада гратиме в опорній зоні, а Приходько розташується під нападником.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Суркіс, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Дячук, Лучкевич, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок.



Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал — Косовський, Банада — Синиця, Приходько, М. Когут — Шастал.

Запасні: Караващенко, Самар, Астахов, І. Когут, Дієго, А. Різник, Войцеховський, Галас, Сухоручко.



Гра Динамо Київ — Лівий Берег почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.