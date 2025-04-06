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Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 6 квітня 2025 року.

Київське Динамо у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі здобуло перемогу над Лівим Берегом (2:0).

Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли на 45 хвилині результативним ударом відзначився Андрій Ярмоленко після передачі Владислава Ваната.

Потім на старті другого тайму Микола Шапаренко подвоїв перевагу "біло-синіх".

Після 23 турів Динамо набрало 57 очок і випереджає Олександрію на чотири бали. У Лівого Берега 22 бали та 11 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Лівий Берег у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Динамо Київ — Лівий Берег 2:0

Голи: Ярмоленко, 45, Шапаренко, 47.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Лучкевич, 87), Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко (Піхальонок, 75) — Ярмоленко, Буяльський (Рубчинський, 83), Кабаєв (Волошин, 75) — Ванат (Герреро, 83).

Лівий Берег: Механів — Соколов (Астахов, 85), Якимів, Семенов, Шаповал — Косовський (Дієго, 85), Банада — Синиця (Войцеховський, 67), Приходько (Галас, 67), М. Когут (А. Різник, 46) — Шастал.

Попередження: Семенов, Приходько, А. Різник.