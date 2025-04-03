У фіналі може бути "Класичне".
uaf
03 квітня 2025, 14:49
Сьогодні пройшло жеребкування півфінальних матчів Кубка України сезону-2024/25.
За підсумками жеребкування київське Динамо зустрінеться з представником Першої ліги Буковиною. В свою чергу донецький Шахтар гратиме проти житомирського Полісся.
Зазначимо, що "гірники" в своїй історії ще жодного разу не перемагали "вовків".
Базовою датою проведення матчів півфіналу є 23 квітня 2025 року. Фінал Кубка України пройде 14 травня 2025 року в Житомирі на стадіоні Центральний.