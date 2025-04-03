Україна

У фіналі може бути "Класичне".

Сьогодні пройшло жеребкування півфінальних матчів Кубка України сезону-2024/25.

За підсумками жеребкування київське Динамо зустрінеться з представником Першої ліги Буковиною. В свою чергу донецький Шахтар гратиме проти житомирського Полісся.

Зазначимо, що "гірники" в своїй історії ще жодного разу не перемагали "вовків".