Україна

Керманич Руху прокоментував підготовку до Колоса.

У рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги львівський Рух зіграє гостьовий матч проти ковалівського Колоса.

Напередодні гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував підготовку власної команди.

"У футболі головне — це результат. Можна створювати багато моментів, грати краще за суперника, але всі звертатимуть увагу саме на результат.

Руху потрібно й далі спокійно працювати, бо попереду в нас ще вісім матчів і відточувати свою гру. Необхідно позбутись хвилювання і зайвого тиску. Хочеться, щоб хлопці стали більш розкутими і психологічно впевненими. Переконаний, що з часом наші старання будуть підкріплені хорошими результатами.

Будь-які очки зараз будуть важливими для команди. Ми не в складній ситуації, щоб хвилюватись за місце у турнірній таблиці. Думаю, перемога повернула б команді психологічний баланс і Рух знову почав би стабільно набирати очки.

Початок 2025 року був стресовим в ігровому плані, адже завжди непросто, коли йде п’ять ключових гравців і приходить вісім новачків. Це суттєві зміни, які потребують часу. Бо новим футболістам треба адаптуватись і до команди, і до вимог тренерського штабу.

Наразі ми ще вираховуємо свій оптимальний склад, варіюємо схеми, але вже зовсім скоро визначиться кістяк ключових гравців. Водночас кожен із наших футболістів є важливим для команди й є здорова конкуренція — кожен може отримати місце в старті, якщо демонструє необхідний рівень.

Зараз команда відновлюється після кубкового матчу з Динамо і має в повній бойовій готовності підійти до гри з Колосом. Це сильний суперник зі своїми завданнями — залишитись у Прем’єр-лізі.

У Колоса багато дуже кваліфікованих гравців і за підбором футболістів цей клуб точно не на своєму місці у турнірній таблиці. Нещодавно ковалівці змінили головного тренера і ця команда налаштована в кожній грі віддавати всі сили та грати на максимумі можливостей, тож нас чекає непростий поєдинок", — заявив український фахівець.

Матч Колос — Рух відбудеться 7 квітня, о 15:30.