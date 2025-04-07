Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та львівський Рух.

Ковалівський Колос та львівський Рух зіграють у двадцять третьому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Колос у Ковалівці.

Руслан Костишин, після розгрому луганської Зорі (3:0), використав із перших хвилин Демченка в центрі поля, тоді як Болівар гратиме на вістрі атаки.

Віталій Пономарьов, на тлі поразки в Кубку від київського Динамо (0:1), залучив до стартового складу Ляха ліворуч у захисті, тоді як Едсон гратиме в центрі поля, а Алмазбеков розташується ліворуч в атаці.

Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Оріховський, Демченко, Ррапай — Третьяков, Болівар, Велетень.

Запасні: Горох, Мисак, Поправка, Сухар, Владою, Шершень, Криворучко, Алефіренко, Гагнідзе, Сидоров, Теллес, Денисенко.



Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Едсон, Слюсар, Пастух — Карабін, Климчук, Алмазбеков.