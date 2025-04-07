Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та львівський Рух.
Джованні Болівар, фото ФК Колос Ковалівка
07 квітня 2025, 14:46
Ковалівський Колос та львівський Рух зіграють у двадцять третьому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Колос у Ковалівці.
Руслан Костишин, після розгрому луганської Зорі (3:0), використав із перших хвилин Демченка в центрі поля, тоді як Болівар гратиме на вістрі атаки.
Віталій Пономарьов, на тлі поразки в Кубку від київського Динамо (0:1), залучив до стартового складу Ляха ліворуч у захисті, тоді як Едсон гратиме в центрі поля, а Алмазбеков розташується ліворуч в атаці.
Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Оріховський, Демченко, Ррапай — Третьяков, Болівар, Велетень.
Запасні: Горох, Мисак, Поправка, Сухар, Владою, Шершень, Криворучко, Алефіренко, Гагнідзе, Сидоров, Теллес, Денисенко.
Запасні: Ванівський, Холод, Горін, Підгурський, Кітела, Притула, Тлумак, Рябов, Ременяк, Фаал, Руніч.
Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Едсон, Слюсар, Пастух — Карабін, Климчук, Алмазбеков.
Гра Колос — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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