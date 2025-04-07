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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та львівські Карпати.

Житомирське Полісся та львівські Карпати завершуватимуть програму двадцять третього туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Центральний у Житомирі.

Імад Ашур, після перемоги над рівненським Вересом у кубковому дербі (1:0), залучив до стартового складу Матича в центрі оборони.

Владислав Лупашко, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (4:0), використав із перших хвилин Мірошніченка та Бабогла в обороні, тоді як Краснопір повернеться на вістря атаки.

Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайліченко — Сарапій, Бабенко — Гуцуляк, Крушинський, Назаренко — Батіста.

Запасні: Волинець, Віале, Тейлор, Хадрой, Мельниченко, Андрієвський, Бітон, Йосефі, Таллес, Гонсалвеш, Лєднєв, Брістрич.



Карпати: Кінарейкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Костенко, Краснопір, Очеретько.

Запасні: Кемкін, Домчак, Адамюк, Підлепенець, Фабі, Ігор, Квасниця, Федор, Клименко, Танда, Полегенько, Шах.



Гра Полісся — Карпати почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.