Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 квітня 2025 року.

Заключний матч 23 туру УПЛ пройшов у справжній зимовій атмосфері, хоч і на календарі — квітень. Житомир зустрів Полісся та львівські Карпати сніговою бурею, яка, втім, не завадила командам видати напружене протистояння, яке завершилося унічию 1:1.

Гості з Львова вийшли активніше та відкрили рахунок на 60-й хвилині — Чачуа замкнув контратаку після прострілу Краснопіра. Полісся відповіло ближче до фінального свистка: пенальті за гру рукою Костенка чітко реалізував Гуцуляк.

Могли і вирвати перемогу "леви", але форвард Ігор вдруге поспіль влучив у поперечину з кількох метрів. Натомість арбітри проігнорували можливий пенальті за фол Кудрика в іншому епізоді.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Рух у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Полісся — Карпати 1:1

Голи: Гуцуляк, 88 (пен.) — Чачуа, 60



Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайліченко — Сарапій (Андрієвський, 66), Бабенко — Гуцуляк, Крушинський (Йосефі, 72), Назаренко — Батіста.



Карпати: Кінарейкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа, Альварес, Бруніньйо (Танда, 69) — Костенко, Краснопір (Ігор, 69), Очеретько (Підлепенець, 83).



Попередження: Сарапій, Батіста — Бабогло, Мірошніченко