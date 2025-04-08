Україна

Молодий український хавбек оцінюється в 32 мільйони євро.

Футбольний портал Transfermarkt оприлюднив оновлений список найдорожчих атакувальних півзахисників планети. До престижного рейтингу потрапив і український талант — Георгій Судаков із донецького Шахтаря.

Оціночна вартість 21-річного плеймейкера становить 32 мільйони євро, що дозволило йому посісти 22 місце у списку. Судаков — єдиний представник УПЛ у цьому рейтингу.

Перше місце в топі найдорожчих атакуючих хавбеків займає зірка мадридського Реала Джуд Беллінгем — його трансферна вартість оцінюється у 180 мільйонів євро.

У першу п'ятірку також потрапили Флоріан Вірц (Баєр Леверкузен, 140 млн), Джамал Мусіала (Баварія, 140 млн), Коул Палмер (Челсі, 130 млн) та Мартін Едегор (Арсенал, 100 млн).

Зазначимо, що найкращий плеймейкер світу останніх років, 33-річний Кевін Де Брюйне з Манчестер Сіті, оцінюється в 27 млн євро та посідає 28 місце у рейтингу Transfermarkt.

У поточному сезоні Георгій Судаков провів за Шахтар 31 матч у всіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 4 асисти.