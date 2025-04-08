Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Руху (0:1).

"Наприкінці гри питав арбітра, чого таке рішення на останніх секундах. Він відповів: "Спірний м'яч". Я казав — так ми ж атакували, як віддали спірний м'яч супернику? Ось така трактовка.

Відверто, нічийний рахунок був би закономірним. Була така в'язка гра, по такій погоді. Рух переважав у першому таймі, ми у другому. Вітер давав користь як одній команді, так і іншій. Ми були в рівних умовах.

Я дуже задоволений командою, навіть після сьогоднішної гри. Команда змінюється, те що я хочу бачити — на переключеннях, швидкий відбір м'яча. Так, було важко грати проти Руха в такому руслі, тому що команда грає у вертикальний футбол. І не створює багато умов, щоб одразу м'яч у них відбирали, десь від простоти, і цих умов дуже мало. Але ми намагаємося мінятися, щоб наша команда була більш динамічною.

Заміни по перерві по різному зіграли. Владою ще не в тому стані, щоб додати, а Олексій Сидоров вийшов доволі таки непогано. Взагалі, щастя потрібно заробити. Тільки працей можна заслужити фарт на свою користь.

В роздягальні подякували хлопцям, і сказали щоб вони виходили з високо піднятою головою. Це футбол, хтось виграє, хтось програє, але по відношенню до них немає жодних претензій", — наводить слова Костишина прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Рух.