Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 квітня 2025 року.

У стартовому матчі 24 туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар на виїзді обіграв черкаський ЛНЗ.

Команда Маріно Пушича надзвичайно агресивно розпочала цю зустріч, і в підсумку вже до 20 хвилини матчу рахунок став 3:0 на її користь.

Колектив Романа Григорчука від такого болючого удару важко, але все ж таки поступово відходив, тож зрештою ми побачили доволі цікавий другий тайм, насичений гольовими моментами ЛНЗ.

Однак зрештою команди просто обмінялись голами під завісу протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Шахтар у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

ЛНЗ — Шахтар 1:4

Голи: Саліху, 86 — Марлон, 7, 20, Дайко, 10 (авт.), Траоре, 90+1

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський (Саліху, 46), Дайко (Беннетт, 85), Драмбаєв — Кушніренко (Тілль, 46) — Г. Пасіч (Ейнел, 46), Яшарі, Танковський, Молло (Макуана, 77) — Момо.

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон (Назарина, 69) — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 75), Бондаренко, Судаков (Глущенко, 81), Кевін (Невертон, 75) — Егіналду (Траоре, 69).