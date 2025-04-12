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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та Динамо Київ.

Криворізький Кривбас та київське Динамо зіграють у двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.

Юрій Вернидуб, після поразки від Олександрії (0:1), залучив до стартового складу Твердохліба під нападником.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги в дербі над Лівим Берегом (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ілич, Ікенна — Д. Кузик, Твердохліб, Задерака — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Юрчец, Вакулко, Ндомбазі, Каменський, Луньов, Гонсалес, Мулик.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Суркіс, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Дячук, Лучкевич, Герреро, Біловар, Піхальонок, Пономаренко.



Гра Кривбас — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.