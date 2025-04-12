Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 24-го туру чемпіонату України, який відбудеться 12 квітня та розпочнеться о 13:00.

Кривбас та Динамо відкриватимуть суботню програму 24-го туру української Прем’єр-ліги.

КРИВБАС — ДИНАМО

СУБОТА, 12 КВІТНЯ, 13:00. СТАДІОН ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

У рамках чергового туру УПЛ Кривбас приймає на власному полі київське Динамо. Обидві команди мають амбіції, але підходять до гри з різними емоційними та ігровими фонами.

Початок 2025 року для підопічних Юрія Вернидуба явно не входить до категорії вдалих. Три поразки в п’яти матчах — тривожний дзвінок для команди, яка в першій половині сезону демонструвала стабільну, агресивну гру. Поразки від Вереса, Інгульця та Олександрії змушують сумніватися у кондиціях Кривбаса. І хоча були й позитиви — нічиї з Шахтарем та перемога над «Ворсклою», загальна картина залишає більше запитань, ніж відповідей.

Команда Вернидуба ніколи не була про естетику — це про організацію, характер, компактність і гру на максимумі. Але наразі навіть ці звичні риси трохи потьмяніли.

У Динамо справи кращі, але ідеальними їх назвати важко. Хоча кияни й не зазнали поразок у 2025-му, нічийні результати проти Ворскли та Зорі продемонстрували, що команда Олександра Шовковського не настільки непохитна, як ще восени. Виграші приходять, але не завжди легко, а сама гра часто втрачає динаміку та агресію.

Утім, потенціал Динамо залишається одним із найвищих в лізі. Команда має глибину складу, індивідуально сильних виконавців і звичку перемагати навіть у не найкращій формі.

Головна інтрига — чи зможе Вернидуб нейтралізувати потенціал Динамо за рахунок ретельної підготовки та командної дисципліни? Історія свідчить: якщо хтось може це зробити — то саме Юрій Миколайович.

Динамівці навряд чи матимуть змогу розраховувати на Олександра Тимчика, тоді як у Кривбаса продовжує відновлення Якимець. В іншому ж склади обох команд виглядають бойовими.

Це не буде легка прогулянка для жодної зі сторін. Кривбас має всі шанси створити проблеми фавориту, а Динамо — ще раз довести, що здатне вигравати навіть без феєрії. Все вирішить момент — індивідуальна майстерність або тактична кмітливість.

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