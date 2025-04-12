Україна

Гравець дав свій коментар після першого матчу за "гірників".

Голкіпер Кіріл Фесюн дебютував за донецький Шахтар, опинившись у стартовому складі на виїзний поєдинок 24-го туру УПЛ-2024/25.

ЛНЗ — Шахтар 1:4 Відео голів та огляд матчу 11.04.2025

Гравець розповів, що для нього значить дебют за "гірників" і оцінив його.

"Це досить значний день для мене, тому що дебют у такому великому клубі — це те, про що я дуже довго мріяв, дуже довго чекав. І коли така нагода випала, то треба нею користуватися.

Дійсно, перед грою були деякі переживання — команда підтримала. У грі вже не відчувалося цього мандражу, тому все добре. Настанови від П'ятова й ван дер Гоува? Підказували, щоб діяв спокійно, що не треба нічого видумувати. Знав, треба робити те, що від тебе залежить, а там уже як вийде.

Чи чув, як вболівальники вигукували моє прізвище? Так, звісно, чув. Це дуже приємно.

Підсумки матчу? Вважаю, що ми переграли суперника, повністю домінували. Були в них деякі моменти, але добре, що ми виграли та взяли три важливі очки", — цитує 22-річного українця офіційний сайт клубу.