Гравець дав свій коментар після першого матчу за "гірників".
Кіріл Фесюн, shakhtar.com
12 квітня 2025, 14:59
Голкіпер Кіріл Фесюн дебютував за донецький Шахтар, опинившись у стартовому складі на виїзний поєдинок 24-го туру УПЛ-2024/25.
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Гравець розповів, що для нього значить дебют за "гірників" і оцінив його.
"Це досить значний день для мене, тому що дебют у такому великому клубі — це те, про що я дуже довго мріяв, дуже довго чекав. І коли така нагода випала, то треба нею користуватися.
Дійсно, перед грою були деякі переживання — команда підтримала. У грі вже не відчувалося цього мандражу, тому все добре. Настанови від П'ятова й ван дер Гоува? Підказували, щоб діяв спокійно, що не треба нічого видумувати. Знав, треба робити те, що від тебе залежить, а там уже як вийде.
Чи чув, як вболівальники вигукували моє прізвище? Так, звісно, чув. Це дуже приємно.
Підсумки матчу? Вважаю, що ми переграли суперника, повністю домінували. Були в них деякі моменти, але добре, що ми виграли та взяли три важливі очки", — цитує 22-річного українця офіційний сайт клубу.