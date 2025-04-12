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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 квітня 2025 року.

У матчі 24-го туру УПЛ Кривбас на своєму полі поступився Динамо Київ з рахунком 0:2. Попри перенесення старту гри через повітряні тривоги, команди змогли завершити центральне протистояння вікенду.

Перший гол кияни забили ще до перерви — Ярмоленко скористався помилкою захисників господарів та вдало замкнув простріл Дубінчака. У другому таймі "біло-сині" залишились у меншості після вилучення Попова, але навіть це не завадило їм подвоїти перевагу: Ванат забив після контратаки.

Попри численні моменти, Кривбас так і не зміг розпечатати ворота Нещерета. Динамо ж здобуває важливу перемогу й зберігає відмінні шанси на золото чемпіонату.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Динамо Київ у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Кривбас — Динамо Київ 0:2

Голи: Ярмоленко, 35, Ванат, 74



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате (Бандейра, 46), Романчук, Дібанго — Ілич (Вакулко, 80), Ікенна — Д. Кузик (Каменський, 80), Твердохліб, Задерака (Ндомбазі, 46) — Соса (Мулик, 86).



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко (Піхальонок, 78) — Ярмоленко (Біловар, 70), Буяльський (Бражко, 71), Кабаєв (Волошин, 78) — Ванат (Геррейро, 81).



Попередження: Задерака, Конате — Караваєв, Шапаренко, Бражко, Михавко



На 67-й хвилині був вилучений Денис Попов (Динамо Київ) (грубе порушення).