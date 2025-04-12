Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та одеський Чорноморець.

Київська Оболонь та одеський Чорноморець зіграють у двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Сергій Шищенко, на тлі перемоги над петровським Інгульцем (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Олександр Кучер, після перемоги над черкаським ЛНЗ (1:0), залучив до стартового складу Когута та Попова в півзахисті.

Оболонь: Марченко — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк — Курко — Ільїн, Груша, Черненко, Бичек — Устименко.

Запасні: Федорівський, Рибка, Карась, Осман, Ломницький, Блізніченко, Слободян, Мединський, Вітенчук, Суханов, Тарануха, Теслюк.



Чорноморець: Аніагбосо — Скиба, Жаржу, Ракіцький, Бутко — Кисіль, Когут, Білошевський, К. Попов — Безбородько.