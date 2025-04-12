Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 квітня 2025 року.

У матчі 24 туру УПЛ львівський Рух вдруге в сезоні відібрав очки в Олександрії, завершивши гру внічию — 1:1.

Гості відкрили рахунок завдяки голу Мишньова наприкінці першого тайму, однак господарі відповіли влучним ударом Фаала на 67-й хвилині — це дебютний гол для гамбійського нападника у футболці Руху.

Команда Руслана Ротаня відчутно втратила без ключових гравців — Олександра Філіппова та Івана Калюжного, тож не змогла втримати перевагу. Цей результат, звісно, на руку київському Динамо, яке є головним конкурентом Олександрії у чемпіонських перегонах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Олександрія у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Рух — Олександрія 1:1

Голи: Фаал, 67 — Мишньов, 43



Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Пастух (Притула, 65), Едсон (Рябов, 71), Слюсар (Підгурський, 57) — Карабін, Климчук (Фаал, 64), Алмазбеков (Руніч, 46).



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Шепелєв (Козак, 74), Ващенко (Шостак, 74), Мишньов (Смирний, 62) — Безерра (Джевані, 18), Ковалець, Цара (Бєляєв, 62).



Попередження: Едсон — Кампуш, Шостак, Мартинюк