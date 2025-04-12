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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Арсенал та Брентфорд.

Лондонські Арсенал та Брентфорд зіграють у тридцять другому турі англійської Прем'єр-ліги на Емірейтс Стедіум.

Мікель Артети, після розгрому мадридського Реала (3:0), залучив до стартового складу Тірні на лівому фланзі оборони, тоді як Олександр Зінченко та Жоржиньо гратимуть у центрі поля, а Нванері та Троссар розташуються в атаці.

Томас Франк, на тлі нічиєї в дербі проти Челсі (0:0), використав із перших хвилин Янельта в опорній зоні, тоді як Єгор Ярмолюк залишився на лаві запасних.

Арсенал: Рая — Парті, Саліба, Ківьор, Тірні — Зінченко, Жоржиньо, Райс — Нванері, Мартінеллі, Троссар.

Запасні: Нето, Тімбер, Льюїс-Скеллі, Генрі-Френсіс, Едегор, Сака, Меріно, Батлер-Оєдеджі, Стерлінг.



Брентфорд: Флеккен — Аєр, Коллінз, ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Нергор, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Вісса.

Запасні: Вальдімарссон, Генрі, Піннок, Єнсен, Мі, Ярмолюк, Конак, Кайоде, Нуньє.



Гра Арсенал — Брентфорд почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.