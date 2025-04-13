Україна

"Пивовари" хочуть зберегти прописку в УПЛ.

Головний тренер київської Оболоні Сергій Шищенко висловився після переможного матчу з одеським Чорноморцем (1:0) в рамках 24-го туру УПЛ. Його слова наводить офіційний сайт столичного клубу.

"Емоції чудові, класні. Дуже вдячний хлопцям, усім гравцям, за ці емоції, які ми відчуваємо. Що стосується гри – я дуже задоволений результатом, грою, впевненістю, діями наших гравців в обороні.

Звісно, були помилки, які призводили до непростих ситуацій біля наших воріт. Але й були чудові атаки, контратаки. Ми могли забити ще один м’яч. Я подякував хлопцям за ці емоції та за те, що у двох останніх іграх з конкурентами взяли максимум очок. Для нас це дуже важливо.

Хлопці могли забити більше голів. Ми відпрацьовуємо контратаки на тренуваннях – це важлива частина сучасного футболу. Але в грі зовсім інші емоції й інша відповідальність. У когось є впевненість на тренуваннях, але в матчі вже складніше психологічно впоратися з моментом. Думаю, це комплексна причина.

Завдання команди? Про десяте місце мені ніхто не казав. Наше головне завдання – не вилетіти напряму і не потрапити в перехідні матчі. Це розуміють і керівництво, і гравці. Попереду ще шість матчів, усі дуже важливі. Ми досі внизу турнірної таблиці, тож боротьба буде тяжкою. Всі зараз намагаються виправити своє становище. Думаю, боротьба і за виживання, і за медалі триватиме до останнього туру", — заявив Шищенко.

Наступний матч Оболонь проведе з Динамо Київ. Гра відбудеться 19 квітня, о 18:00 за київським часом.