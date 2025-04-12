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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 квітня 2025 року.

Столична Оболонь у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі здобула мінімальну перемогу над одеським Чорноморцем (1:0).

Єдиний та переможний гол для "пивоварів" був забитий на 30 хвилині, а його автором став Аніагбосо, який зрізав м'яч у сітку власних воріт.

Після 24 турів Оболонь набрала 24 очки та посідає 11 місце в УПЛ, а у Чорноморця 18 балів та передостання, 15 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Чорноморець у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Оболонь — Чорноморець 1:0

Гол: Аніагбосо, 30 (авт).

Оболонь: Марченко — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк (Осман, 85) — Курко (Карась, 85) — Ільїн, Груша (Суханов, 69), Черненко (Вітенчук, 57), Бичек (Тарануха, 69) — Устименко.

Чорноморець: Аніагбосо — Скиба, Жаржу, Ракіцький (Раян, 66), Бутко — Габелок (Лацабідзе, 66) — Кисіль, Когут (Мустафаєв, 78), Білошевський, К. Попов (Тоіров, 78) — Безбородько (Янаков, 40).

Попередження: Габелок, Кисіль.

На 45+1-й хвилині Руслан Черненко (Оболонь) не забив пенальті (поперечина)