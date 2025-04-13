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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 квітня 2025 року.

У 24-му турі УПЛ-2024/25 у Полтаві місцева Ворскла поступилася житомирському Поліссю.

Гол Бориса Крушинського дозволив гостям піти на перерву з мінімальною перевагою. Ближче до завершення поєдинку господарі поля залишилися в меншості й суперник встиг скористатися цим — крапку в протистоянні своїм дебютним результативним ударом поставив Томер Йосефі.

Далі на Ворсклу чекає домашнє протистояння з Олександрією, тоді як Полісся гостюватиме в Лівого Берега.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Полісся в рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Ворскла — Полісся 0:2

Гол: Крушинський, 16, Йосефі, 90



Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук (Фернан, 80), Павлюк, Пердута — Кане (Мякушко, 63), Малиш (Челядін, 63), Авдилі, Салабай — Ієде, Ндукве (Островський, 63).



Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Тейлор, 46), Чоботенко, Матич, Михайліченко — Андрієвський (Йосефі, 75), Бабенко — Гуцуляк, Крушинський (Сарапій, 61), Назаренко (Гонсалвеш, 75) — Батіста (Брістрич, 90+2).



Попередження: Авдилі, Крупський — Матич, Михайліченко, Назаренко, Сарапій, Гонсалвеш



На 87-й хвилині був вилучений Антон Салабай (Ворскла) (грубе порушення).