Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 квітня 2025 року.
Ворскла — Полісся, vorskla.com.ua
13 квітня 2025, 15:56
У 24-му турі УПЛ-2024/25 у Полтаві місцева Ворскла поступилася житомирському Поліссю.
Гол Бориса Крушинського дозволив гостям піти на перерву з мінімальною перевагою. Ближче до завершення поєдинку господарі поля залишилися в меншості й суперник встиг скористатися цим — крапку в протистоянні своїм дебютним результативним ударом поставив Томер Йосефі.
Далі на Ворсклу чекає домашнє протистояння з Олександрією, тоді як Полісся гостюватиме в Лівого Берега.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Полісся в рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Ворскла — Полісся 0:2
Гол: Крушинський, 16, Йосефі, 90
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук (Фернан, 80), Павлюк, Пердута — Кане (Мякушко, 63), Малиш (Челядін, 63), Авдилі, Салабай — Ієде, Ндукве (Островський, 63).
Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Тейлор, 46), Чоботенко, Матич, Михайліченко — Андрієвський (Йосефі, 75), Бабенко — Гуцуляк, Крушинський (Сарапій, 61), Назаренко (Гонсалвеш, 75) — Батіста (Брістрич, 90+2).
Попередження: Авдилі, Крупський — Матич, Михайліченко, Назаренко, Сарапій, Гонсалвеш
На 87-й хвилині був вилучений Антон Салабай (Ворскла) (грубе порушення).