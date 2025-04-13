Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та рівненський Верес.

Луганська Зоря та рівненський Верес зіграють у двадцять четвертому турі англійської Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Младен Бартулович, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (2:1), використав із перших хвилин Васильця в трійці центральних захисників, тоді як Антюх долучиться до атаки.

Олег Шандрук, після поразки від донецького Шахтаря (0:3), залучив до стартового складу Куцію на правому фланзі оборони.

Зоря: Сапутін — Дришлюк, Попара, Василець — Слесар, Яцик, Жуніньйо, Вантух — Мічин — Антюх, Будківський.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Вакула, Кораблін, Тронтель, Маткевич, Горбач, Супряга.



Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Харатін — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Кулик, Б. Когут, Протасевич, Чечер, Балаба, Сміян, Кучеров, Шарай, Годя, Венделл, Видрич.



Гра Зоря — Верес почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.