Команда Віталія Первака знову повернулась до зони перехідних матчів, тоді як колектив Руслана Костишина цю ділянку таблиці залишив.
Лівий Берег — Колос, фото УПЛ
13 квітня 2025, 17:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лівий Берег — Колос 0:2
Голи: Сидоров, 23, Бурда, 45+1
Лівий Берег: Механів — Соколов (Астахов, 46), Якимів, Семенов, Шаповал — Косовський, Синиця (Дієго, 81), Банада (Приходько, 62) — Шастал, А. Різник (Сухоручко, 62), М. Когут (Галас, 62).
Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе (Теллес, 89), Краснічі, Ррапай (Оріховський, 74) — Третьяков (Алефіренко, 79), Сидоров (Болівар, 74), Велетень.
Попередження: Астахов — Оріховський
На 59-й хвилині був вилучений Роман Мисак (Колос) (не на полі/неспортивна поведінка).