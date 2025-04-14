Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 24-го туру чемпіонату України, який відбудеться 14 квітня та розпочнеться о 15:30.

Петровський Інгулець та львівські Карпати завершуватимуть програму двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

ІНГУЛЕЦЬ — КАРПАТИ

ПОНЕДІЛОК, 14 КВІТНЯ, 15:30. НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. АРБІТР — ДМИТРО ЄВТУХОВ (ДНІПРО)

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Команда Василя Кобіна знову проводитиме лише номінальний домашній поєдинок, але цього разу її шлях до місця подій вимірюватиметься не сотнями, а лише десятками кілометрів. Бо Олександрія цього туру гостювала у Львові, тож цілком закономірно, що на її домашню арену "козаки" в підсумку запросили львівські Карпати. Такий собі центрально-західний обмін командами. Однак завдання для петровського Інгульця від цього все одно не змінюється.

Треба перемагати. Бо в підвалинах турнірної таблиці в нас постійно відбувається якийсь рух у довільному напрямку, і якщо конкуренти свої очки в цьому турі втратили, то команда Кобіна має шанс надолужити відставання, бо тільки-но вартувало їй вийти з останньої сходинки, як відбулась поразка в лобовому протистоянні проти київської Оболоні тиждень тому (0:1), ще й Чорноморець тоді переміг черкаський ЛНЗ (1:0), тож "козаків" знову відправили на самісіньке дно таблиці.

Але іспит у колективу з Петрового цього разу буде надзвичайно складним — Карпати востаннє програвали ще в момент відновлення для них сезону в матчі проти київського Динамо (0:2), після чого навіть Шахтар не зміг їх подолати (0:0). І взагалі цей доволі підступний етап сезону з матчами проти Полісся, Ворскли та ЛНЗ львів’яни пройшли якщо не на максимум, то десь біля того, якісно.

Якими є їхні перспективи в боротьбі за єврокубки? Якщо Кривбас таки змарнує своїх два козирі в рукаві у вигляді перенесених матчів, то "леви" можуть за щось зачепитись. Відставання від Полісся значне — аж сім очок наразі, але житомирці вже провели свій матч цього туру, проте все одно краще було б вигравати в них очне протистояння в минулому турі (1:1).

Бо попереду буде серія матчів проти команд із нижньої частини турнірної таблиці — це плюс для колективу Владислава Лупашка, а от завершуватиметься сезон іграми проти Олександрії, Колоса та Зорі — це вже підстави говорити про можливі складнощі із здобуттям очок. Чи буде складно проти Інгульця? Можливо, тим паче, що капітан Денис Мірошніченко пропускає гру через перебір карток.

Орієнтовні склади команд

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Малиш, Дихтярук — Пушкарьов, Волохатий, Лосенко, Катрич — Сад, П’ятов — Кисленко.

Карпати: Кінарейкін — Адамюк, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Костенко, Краснопір, Очеретько.

Форма команд

Особисті зустрічі