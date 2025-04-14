Україна

Коментар оборонця ЛБ.

У матчі 24-го туру Прем’єр-Ліги Лівий Берег поступився Колосу (0:2), двічі пропустивши у першому таймі. Своїми враженнями від протистояння поділилися захисник Лівого Берега Владислав Шаповал.

"Це було дуже непросте протистояння. Вважаю, що по грі у другому таймі ми не заслуговували на поразку. Чомусь не змогли проявити себе у першій половині зустрічі. Пропустили два необов’язкові м’ячі і як наслідок поступилися.

Підходили з бойовим налаштуванням на гру, але перший тайм провалили. А ось після перерви продемонстрували, що нічим не гірші за Колос. Програли гру, але не програли чемпіонат. Будемо битися до останнього", — сказав Шаповал.

Раніше результат матчу прокоментував Віталій Первак.